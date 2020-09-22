Студенты Ставропольского филиала РАНХигС участвуют в WorldSkillsRussia

Фото: пресс-служба вуза

Студенческая команда Ставропольского филиала РАНХиГС филиалапринимает участие в открытом отборочном всероссийском чемпионате WorldSkills по компетенции «Предпринимательство».

В течение трех дней команды из ведущих ВУЗов Ставропольского края будут представлять экспертам свои бизнес-планы, доказывать их реалистичность и эффективность.

- WorldSkills – это соревнования профессионального мастерства, которые проводятся с целью повышения престижности и статуса рабочих профессий. Наш филиал впервые представил свою команду на подобный чемпионат, мы подготовили свой бизнес-проект в сфере бытовых услуг, который уже за первый день проведения чемпионата нашел положительные отзывы у экспертов, - отметил капитан команды Ставропольского филиала РАНХиГСОсипян Самвел.

-Участие в таких мероприятиях дает возможность студентам «прокачать» свои знания и навыки в выбранной сфере, получить самую высококвалифицированную оценку своих бизнес-идей и возможность привлечь в свой проект реальные инвестиции. Мне, как эксперту-компатриоту чемпионата,понравилась не только командная работа по критериальной оценке представленных проектов, но и возможность познакомиться со студенческими бизнес-проектами, лучшие из которых будут реализованы у нас в крае, - прокомментировала профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.