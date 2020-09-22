«Крысы и жуткий запах помойки»: на Ставрополье жильцы многоэтажки страдают от нашествия крыс

Фото: chp26rus •

Крик души и отчаяния раздался от жителей многоэтажки на улице Быкова в Георгиевске Ставропольского края. Там, местные жители бьют тревогу: многоквартирный дом страдает от невыносимого запаха помойки. Кроме этого, ставропольцы отмечают, что семейство крыс с территории ближайшего магазина нагло проникают в жилой дом.

- Такая картина открывается из окон девятиэтажного дома, эта свалка на территории магазина по ул. Быкова 73/2, - пишет автор поста, прикрепляя фото с места событий.

По их словам, игнорируются жалобы на несоблюдение норм СанПиН.

- Помогите обратить внимание властей на сложившуюся ситуацию, - пишут местные жители.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе соседей кошмарит хозяин квартиры-свалки. Местные жители поделились снимками с места событий.

Так, зал и коридор страшной квартиры завалены мусором — банки, пакеты, бумага, пищевые отходы. Ванная комната выглядит еще страшнее. Весь дом — это зловонная свалка с кучей «живности». И ее хозяин кошмарит соседей давно, не желая что-то менять.

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