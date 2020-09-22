На курорте в Кабардино-Балкарии разбился дельтапланерист

Парадром в Чегемском районе считается самым популярным на Кавказе Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

На одном из популярнейших у туристов курортов в Кабардино-Балкарии произошел трагический несчастный случай.

В Чегемском районе всего в 500 метрах от одноименного парадрома «Чегем» на глазах у отдыхающих разбился дельтапланерист. Падение оказалось смертельным.

Из-за чего это произошло — выясняется. В республиканском управлении МЧС готовят комментарий.

- Не в подходящий момент звоните, - отказались что-то пояснять организаторы отдыха на парадроме.

Дельтапланерист погиб в единственном в России высокогорном кемпинге для экстремального отдыха, куда приезжают в большинстве именно за острыми ощущениями.