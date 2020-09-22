ОМОН и земельный спор: в Дагестане недовольные межеванием сельчане атаковали силовиков

На видео слышно стрельбу и плачь женщин

В Дагестане попала на видео массовая потасовка с участием силовиков. Жители села Красноармейское — входит в городской округ Махачкала, из-за земельного конфликта с садоводческим товариществом поселка Тарки набросились с кулаками и булыжниками на сотрудников ОМОН, прибывших проконтролировать работы по межеванию спорного участка.

В сети выложили кадры с нешуточными разборками — дорожная пыль стоит столбом, женщины с детьми плачут, силовики в бронежилетах, касках и с автоматами наперевес оттесняют толпу. Слышны стрельба и выкрики: «Держи его!», «Оставьте его в покое!». Покажем фрагмент ролика:

Стрелять стали в воздух, когда местные схватили камни и начали бросать их в ОМОН. Этот инцидент также сняли на телефон:

Причиной волнений официально подтвердили вопрос с землей.

- Сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в поселке, где проходят работы по межеванию земельных участков. Были задержаны 15 человек, которые вели себя агрессивно, повредили технику и создали угрозу жизни и здоровью окружающих, - прокомментировали в Росгвардии РД.

И это не впервые. За последние два месяца уже трижды силовикам приходится вмешиваться в жизнь Красноармейского, чьи жители 10 лет пытаются в том числе силой отстоять землю размером около 50 гектаров между селом и Семендером, считая участки своими. В доказательство приводят решение Совета министров ДАССР 1981 года о расширении границ поселка. Но документы сохранились не по всем позициям.

Так что официально с 2006 года земля остается в аренде у членов товарищества «Аграрник», которые при этом не могут спокойно заниматься выращиванием плодовых культур и деятельностью домашних хозяйств с наемными работниками. Все время вмешиваются жители Красноармейского.

Ранее замглавы Махачкалы Салимхан Ахмедов приезжал мирить враждующих и все вопросы призывал решать цивилизованно через суд. Как видим, местные настроены решительно и готовы вернуть участок даже насильно.