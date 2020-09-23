На Ставрополье бывшего пресс-секретаря МЧС осудили на три года условно

В разгар пышного гуляния глава пресс-службы регионального ведомства позвонил в службу 112, поставив на уши всех коллег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе прошел суд над бывшим главой пресс-службы краевого МЧС. В феврале Олег Дегтярев «заминировал» ресторан, в котором устроил банкет на 15 человек по случаю своего 45-летнего юбилея. В разгар веселья позвонил в службу 112, напугав коллег об угрозе взрыва. «Там в кафе «Урарту» планируется теракт», - заявил именинник.

«Он сильно напился и вышел на улицу. Оттуда, видимо, и набрал», - рассказывала «КП» администратор заведения. - «Приехали полицейские, пожарные, кинологи и «Скорая помощь». Тогда он своим коллегам и признался, что позвонил по пьяни».

За розыгрыш, поставивший на уши весь город, Дегтереву предъявили обвинение по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте».

Как рассказал «КП-Северный Кавказ» источник в силовых структурах, 21 сентября прошел суд по этому делу. Бывшего главу пресс-службы краевого министерства чрезвычайных ситуаций признали виновным.

- Промышленным районным судом Ставрополя Дегтярев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - заявил собеседник.

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