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В Ставропольском филиале РАНХиГС состоялся велопробег, посвященный празднованию «Дня Академии»

Ставропольский филиал РАНХиГС как «часть единого целого» неизменно является не только участником, но организатором праздничных мероприятий, замечательным завершением которых стал традиционный велопробег
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вуза

Фото: пресс-служба вуза

В Ставропольском филиале РАНХиГС состоялся велопробег, посвященный празднованию «Дня Академии». Множество мероприятий проводятся в эти дни как в Московском кампусе, так и в каждом филиале.

Ставропольский филиал РАНХиГС как «часть единого целого» неизменно является не только участником, но организатором праздничных мероприятий, замечательным завершением которых стал традиционный велопробег.

«Студенты, преподаватели и выпускники Ставропольского филиала РАНХиГС, проехали маршрут по красивым аллеям парка Победы, а старшекурсники продемонстрировали виртуозное владение самым экологически чистым транспортным средством. Для тех кто не умеет ездить на велосипеде проходил мастер класс, где все желающие могли научится» - отметила Пименова Ольга, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.

«Участие в велопробеге – это прекрасная возможность приобщиться к здоровому образу жизни. И пусть в этом мероприятии нет победителя, зато каждый смог почувствовать себя частью большой спортивной семьи РАНХиГС»- прокомментировал Левченко Роман, студент 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Ставропольского филиала РАНХиГС.

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