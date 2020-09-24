Фото: пресс-служба вуза

В Ставропольском филиале РАНХиГС состоялся велопробег, посвященный празднованию «Дня Академии». Множество мероприятий проводятся в эти дни как в Московском кампусе, так и в каждом филиале.

Ставропольский филиал РАНХиГС как «часть единого целого» неизменно является не только участником, но организатором праздничных мероприятий, замечательным завершением которых стал традиционный велопробег.

«Студенты, преподаватели и выпускники Ставропольского филиала РАНХиГС, проехали маршрут по красивым аллеям парка Победы, а старшекурсники продемонстрировали виртуозное владение самым экологически чистым транспортным средством. Для тех кто не умеет ездить на велосипеде проходил мастер класс, где все желающие могли научится» - отметила Пименова Ольга, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.

«Участие в велопробеге – это прекрасная возможность приобщиться к здоровому образу жизни. И пусть в этом мероприятии нет победителя, зато каждый смог почувствовать себя частью большой спортивной семьи РАНХиГС»- прокомментировал Левченко Роман, студент 3 курса направления подготовки «Юриспруденция» Ставропольского филиала РАНХиГС.