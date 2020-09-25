«Жалко его до слез!» : как облезлый пес с улицы оказался легендарным японским «Акита»

Невозможно поверить, что такого красавчика выбросили! Фото: «Бездомных нет» и inzheni_soul

И породистые красавчики не застрахованы от жизни беспризорника. Во Владикавказе вышвырнули на улицу собаку наслышанной японской «Акита» — каким был легендарный «Хатико». «В богом забытом месте собака пролежала не один день», - рассказывают волонтеры движения «Бездомных нет». – «Он умирал, даже голову не держал». Вот таким нашли «мишку», даже не подозревая, что это тот самый «японец», признанный в стране восходящего солнца символом верности и преданности:

Собака была сильно запуганной — «очевидно, сильно битый». Глаза «заплыли», истощенный, облысевший. Казался перепачканной плюшевой игрушкой, с которой наигрался человек. Пса назвали «Барни» и из Северной Осетии отправили выхаживать в Москву. «Акиту» в беспризорнике узнали волонтеры Евгения и Валентина. Говорят: «Жить вольно не умеет, а замкнутые пространства будят в нем зверя». И гадать не нужно, чтобы понять — собаку благородной породы держали на цепи, здорово издеваясь. «Жалко его до слез!», - признаются кураторы.

- Абсолютно точно воспитывался самыми агрессивными методами, чтобы быть злым. Видимо, не воспитался — раз выкинули. Пес совсем не злой. Скорее, «балбесоватый». Не понимает своих размеров и силу, не дикий — грубовато-ласковый, - описывают Барни Женя и Валя. - Даже сейчас, весь в колтунах, грязный и с проплешинами размером с его голову, он вызывает всеобщее восхищение. На него оборачиваются, люди прям сворачивают головы, настолько он великолепный!

До и после. Фото: «Бездомных нет» и inzheni_soul

И хотя породистого «японца» с Кавказа рано звать абсолютно здоровым крепышом — лечение только началось, волонтеры устроили «кастинг» на будущего хозяина.

- Будет пристраиваться в ответственную, супер-адекватную семью. Скорее всего, без маленьких детей и других животных. Точно будет необходима работа с кинологом и терпение. Точно не поедет к дерганным, эмоционально нестабильным людям! С такими, видимо, и жил. Кастинг будет что надо, но он того достоин!