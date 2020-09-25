Власть и жители вместе: Благодарненский район становится комфортнее для жизни

Отремонтировать ДК удалось благодаря Программе поддержки местных инициатив.

Завтра Ставрополье отметит День края. Несмотря на все особенности и сложности нынешнего года, праздник состоится. И у всех нас есть настоящий повод для радости и гордости - мы продолжаем делать все возможное, отвечая на вызовы времени и решая вопросы, поставленные перед нами пандемией.

Свой вклад в общее дело процветания родного края внесли и благодарненцы. Район продолжает развиваться и благоустраиваться. В 2017 году здесь стартовала и продолжает успешно действовать Программа поддержки местных инициатив. Основные направления проектов, которые реализуются в ее рамках, - благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, ремонт домов культуры. А сами объекты для преобразования их и приведения в порядок выбирают жители района.

В 2018 году были реализованы 11 проектов, основанных на местных инициативах жителей. Два - в городе Благодарном, где отремонтировали фасад и входной порог здания районного ДК, приобрели современную коммунальную машину для выполнения работ по благоустройству.

Остальные проекты воплотили в жизнь в 9 сельских поселениях, жители которых сочли в первую очередь необходимым отремонтировать здания домов культуры и благоустроить прилегающую к ним территорию. Стоимость реализованных проектов - 28,2 млн. рублей, из них 13,42 млн рублей составили средства финансовой поддержки из бюджета края, 10,15 млн рублей были направлены из местного бюджета, жители района, организации и индивидуальные предприниматели вложили в реализацию проектов 4,63 млн рублей.

В прошлом году были полностью реализованы 6 проектов Программы, благодаря которым удалось отремонтировать сельские дома культуры. Общая стоимость работ составила 7,8 млн рублей (3,5 млн рублей - из краевого бюджета, 2,7 млн - средства местного бюджета, 1,6 млн рублей - средства граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций).

В этом году на территории Благодарненского горокруга реализуются 16 проектов Программы поддержки местных инициатив: 3 - в городе Благодарном, 13 - в селах округа. Кроме того, завершается реализация перешедшего с прошлого года проекта в с. Мирном. Общая стоимость проектов выросла более чем в 7 раз по сравнению с предыдущим годом и составит 56,04 млн рублей (25,09 млн рублей - за счет средств краевого бюджета, 24,55 млн - за счет средств местного бюджета, 6,40 млн рублей - средства вложений граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций).

Красивая современная детская площадка для благодарненских детей.

Сейчас завершается ремонт в 6 учреждениях культуры, общая стоимость работ - 19,61 млн рублей. Еще 7 проектов общей стоимостью 26,32 млн рублей посвящены благоустройству. Благодаря двум проектам (5,51 млн рублей) отремонтированы дороги. Благодаря Программе в этом году на стадионе муниципального автономного учреждения ФОК «Колос» в Благодарном появится новая комплексная спортплощадка стоимостью 4,6 млн рублей.

Работа в рамках Программы продолжится и в следующем году. Уже прошли конкурсный отбор 16 проектов развития территорий Благодарненского городского округа, 3 из них будут реализованы на территории города Благодарного, 13 - в сельских поселениях района. Общая стоимость проектов - 67,91 млн рублей. Финансовая поддержка краевого бюджета составит 31,98 млн. рублей, софинансирование из местного бюджета - 30,39 млн рублей. Средства граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций составят 5,54 млн рублей.

В рамках реализации проектов в городе Благодарном планируется создание новой зоны отдыха с городским озером (стоимость проектов - 13,49 млн рублей). В с. Александрия будут отремонтируют здания для размещения пожарного депо (4,28 млн рублей). В Елизаветинском и Каменной Балке приведут в порядок ДК, в остальных 10 поселениях планируются работы по благоустройству территорий.

Невозможное становится реальным. Решение многих актуальных проблем, которые стоят в Благодарненском городском округе, зависит в первую очередь от активности жителей, и вместе мы можем сделать нашу жизнь комфортнее.