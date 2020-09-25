Ставропольцев поздравляют известные земляки

Основные мероприятия в День края пройдут в Ставрополе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ:

"Дорогие земляки!

От всей души поздравляю с нашим общим праздником - Днем Ставропольского края! Мы живем на прекрасной земле, которая знаменита вкусом своего хлеба, целительной силой курортов, производственными достижениями, уникальным культурным наследием.

Каждый успех и каждая победа, все, чем гордится Ставрополье, создано трудом и заботой жителей нашего региона. И сегодня люди являются его главным богатством и силой. Вместе мы с каждым годом делаем родной край еще более успешным, уютным и комфортным.

Ставрополье - активный участник реализации программ и проектов общероссийского значения. Здесь благоустраиваются города и села, создаются новые предприятия и социальные объекты.

Мы любим свой край и передаем свое отношение, чувство нашим детям и внукам. Чтобы и впредь ставропольцы гордились родной землей, а Ставрополье - своими людьми. От всей души желаю вам здоровья и счастья! Благополучия и мира - каждому дому и каждой семье!"

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального

отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России,

Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья:

"Дорогие мои ставропольцы!

С большим удовольствием хочу поздравить вас с Днем края! Он у нас прекрасный! Когда гости приезжают на нашу землю, часто слышу, как восхищаются, удивляются и даже завидуют - не только необыкновенной природе. Нам говорят: у вас отличные дороги, прогрессивная медицина, красивые улицы, парки и скверы.

В первую очередь, это заслуга того, кто руководит краем, кто с позиции рачительного хозяина бережет, что есть, и преумножает. Непременно хочу отметить те усилия, что прилагает наш губернатор Владимир Владимирович Владимиров, чтобы край динамично развивался и процветал. За последние несколько лет в крае сделано столько, сколько не делалось десятилетиями: строятся школы, детсады, хорошеют города и села, возводятся дома и открываются новые предприятия.

В развитии родного края есть и наше с вами участие - каждый делает то, что может, отдавая силы и знания, делясь душевным теплом. С горячей признательностью скажу о женщинах Ставрополья. Вы, мои дорогие, всегда впереди, когда кому-то нужна помощь. Вы, неравнодушные активистки женского движения, всегда оказываетесь рядом с теми, кто нуждается в вашей поддержке. Помогаете ветеранам, инвалидам, старикам, детям-сиротам, малообеспеченным семьям. Вы встали в первые ряды в во время ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции, раздавали продуктовые наборы людям, оказавшимся в непростой ситуации.

Я убеждена, вовремя протянутая рука, сказанное доброе слово - уже поддержка, главное, не терять сердечность. От души благодарю всех земляков, кто участвует в наших акциях помощи! И желаю всем-всем ставропольцам добра, ясного неба и крепкого здоровья!"

Валерий ХНЫЧЕВ, генеральный директор АО «Пятигорские электрические сети»:

"Дорогие земляки! Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

С искренним удовольствием поздравляю всех с Днем Ставропольского края! Наша малая родина дает нам немало поводов для гордости: у нас живописная природа, эффективные заводы и предприятия, наша наука развивается, строятся школы, больницы, детсады и дороги.

А самое главное, на Ставрополье живут прекрасные люди - добрые, радушные, талантливые, работящие! И мы все вместе трудимся, чтобы жизнь становилась еще лучше и чтобы было, что передать в наследство детям! Так пусть трудовые будни приносят удовлетворение и радость! Желаю всем крепкого здоровья, мира, счастья, гармонии и света в душе!"

Владимир ЕГОРЕНКО, генеральный директор АО «Пятигорскэнерго»:

"Дорогие друзья!

Ставропольский край всегда играл большую роль в жизни страны. Наши предки осваивали новые земли, строили крепости, развивали первые поселения. Наши земляки мужественно воевали, защищая край и Россию от фашистской нечисти, тяжело трудились, поднимая страну из руин.

История края хранится не только в музеях, она - в наших сердцах. Помня о прошлом, мы с вами строим успешное настоящее и уверенное будущее. Сегодня наш край - житница страны, регион с развитой социально-экономической сферой и мощным потенциалом.

В День края хочу от души пожелать, чтобы любимое Ставрополье становилось краше с каждым днем, а люди жили в благополучии и процветании! От всего сердца желаю всем землякам богатырского здоровья, кавказского долголетия, неиссякаемой энергии и бодрости, мира и счастья!"

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края», глава Изобильненского городского округа В. И. КОЗЛОВ:

"Дорогие земляки!

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем Ставропольского края! Сегодня Ставрополье активно меняет свой облик, сочетая в себе непрерывность традиций и динамичное развитие. Это движение вперед становится нормой жизни, оно чувствуется и в небольших хуторах, и в крупных городах. Залог их развития - работа на местах.

Край является одним из пионеров осуществления муниципальной реформы в России. За последние годы структура местного самоуправления вышла на новый, более эффективный, уровень благодаря преобразованию районов в городские и муниципальные округа.

Эта эволюция дала новый импульс местному самоуправлению, позволила решить множество социальных и экономических проблем территорий. Уверен, что накопленный нами опыт послужит дальнейшему развитию родного Ставрополья!

Желаю процветания нашему региону, а его жителям - стабильности, здоровья и благополучия!"