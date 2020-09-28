«Кавказский вирус»: как 20-летний хакер стал миллионером, воруя информацию у россиян

Нанесенный ущерб исчисляется миллионами Фото: Евгения ГУСЕВА

Компьютерный вирус, созданный «IT-гением» на Кавказе три года назад, долгое время «воровал» по стране информацию. Говоря официальным языком, вредоносная программа занималась незаконной модификацией и копированием компьютерных сведений без ведома владельцев.

С ноября 2017 года по март 2018-го в России «расплодилось» свыше двух тысяч экземпляров «кавказского вируса». Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД РФ по СКФО, на этом хакер заработал больше 4,3 млн рублей.

После проведения следственных действий на пострадавших территориях — в Волгоградской, Тульской, Рязанской, Оренбургской, Владимирской областях, Татарстане и многих других регионах России, выяснилось, что разработчик вредоносной программы — 20-летний уроженец Северной Осетии. И к преступному делу он привлек еще шесть человек, смыслящих в IT-технологиях.

Хакеров нашли. Сегодня их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

- Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владикавказа Республики Северная Осетия — Алания, - комментируют в ГУ МВД России по СКФО.