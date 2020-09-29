Система быстрых платежей: как это работает

Переводить деньги в другой банк теперь можно очень быстро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставропольцы все активнее в обыденной жизни используют для расчетов банковские карты. Так, за первое полугодие 2020 года жители и гости края более 142 млн раз оплатили банковскими картами товары и услуги. По данным Центробанка, это на 50,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В числе прочего повлияло на тенденцию и развитие дополнительных возможностей - в частности, речь о системе быстрых платежей (СБП), которая сделала почти мгновенным перевод денег между картами разных банков и позволила оплачивать покупки и услуги с использованием QR-кода.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физлицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Но важно, чтобы оба банка - и отправителя, и получателя средств - были подключены к СБП. Сейчас их уже несколько десятков, и список продолжает пополняться.

Чтобы сделать такой перевод в мобильном приложении своего банка, необходимо выбрать функцию перевода через СБП. Потом указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. После получения ответного сообщения, где указаны имя, отчество и первая буква фамилии получателя, нужно внимательно проверить данные получателя и сумму перевода и подтвердить отправку перевода. В течение нескольких секунд деньги будут переведены на счет получателя денег и в тот же момент станут ему доступны.

При этом обратим внимание, скачивать какое-то специальное приложение на смартфон не нужно. Сервис «вшит» в личный кабинет или мобильное приложение вашего банка. Нужно просто при переводе выбрать именно функцию СБП. Она обычно обозначена логотипом - тремя цветными треугольниками.

Что касается безопасности, то СБП защищена от кибермошенников как на стороне национальной системы платежных карт и ЦБ РФ, так и банков-участников. Она не показывает, в каких именно банках у вас открыты счета и сколько их. Отправитель видит только пометку, какой банк вы выбрали в качестве основного для получения переводов через СБП.

А если кто-то попытается методом подбора разузнать, в каких банках у вас есть счета, защитные алгоритмы системы распознают этого пользователя и заблокируют. Когда система только начинала работать - была доступна лишь возможность делать переводы между физлицами и между своими счетами.

Теперь СБП стала подспорьем и для бизнеса. В частности, появилась возможность оплачивать покупки и услуги с использованием QR-кода. Магазины и торговые точки все чаще начинают предоставлять покупателям такой альтернативный способ оплаты.

Это, кстати, очень удобно и опять же безопасно при онлайн-покупках: вам не придется вводить реквизиты для оплаты (как это делается при оплате картой) и бояться, что они станут кому-то доступны. Достаточно будет отсканировать QR-код через мобильное приложение своего банка и подтвердить платеж. В тот же момент сумма будет перечислена торговой точке, деньги на счет компании поступают практически мгновенно.

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