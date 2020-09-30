«Улетели в Арктику!»: что стало с кошками, «замурованными» в квартире умершей хозяйки

Знакомьтесь, счастливчики Злата и Мира. Фото: волонтерская группа «Дверь в лето»

В конце лета «Комсомолка» рассказала невероятную историю о вскрытии «проклятой» квартиры умершей кошатницы в курортном городке Ессентуки. Два года жильцы многоквартирного дома со скандалом требовали выпустить запертых там кошек. «Мы знали — они едят друг друга», - ужасались соседи, подкармливая одичавших животных колбасой через щель под дверью все это время.

Только 24 августа сын умершей хозяйки, наконец, соизволил дать разрешение на взлом. Среди барахла волонтеры нашли четырех живых кошек. Двух назвали «Злата» и «Мира». Несмотря на проблемы со здоровьем и трудности в «общении» с человеком, им повезло попасть в добрые руки аж в Мурманске!

Все очень переживали за их дальний перелет. Фото: волонтерская группа «Дверь в лето»

«Улетели в Арктику!», - делится общественница Юлия, помогавшая жильцам многоэтажки спасти животных. - «Знала бы их бабуля, куда их судьба забросит...».

- Я уверена, эти кошки обретут дом там, где белые ночи и Баренцево море. У беды нет расстояния, есть люди с сердцем, - добавляет волонтер, организовавшая дальний перелет кошек к своей единомышленнице.

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