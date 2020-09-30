Миллион, бензин и политика: вице-премьера Дагестана обвинили в заказном убийстве главреда СМИ

Подозреваемый бывший вице-премьер Шамиль Исаев / Хаджимурад Камалов. Фото: пресс-служба правительства РД / Википедия

Бензиновые деньги, миллион, страх за политическую карьеру и банда сельских киллеров с кустарными пистолетами — Следственный комитет отчитался о завершении расследования убийства редактора дагестанского СМИ «Черновик» Хаджимурада Камалова. По мнению следствия, его устранили по приказу бывшего вице-премьера правительства Дагестана Шамиля Исаева. К слову, уже осужденного за коррупцию.

Камалов на протяжении долгого времени оставался одним из самых авторитетных и уважаемых журналистов в республике — его «Черновик» не боялся публиковать смелые материалы с критикой и даже с обвинениями в коррупции чиновников. За это Хаджимурада уважал народ и недолюбливали представители власти.

Но, согласно материалам следствия, Исаев выделился — у него с Камаловым прозошел серьезный конфликт. Вице-премьер и экс-депутат Народного собрания Дагестана боялся, что публикации могут причинить его карьере существенный вред. Поэтому решил навсегда избавиться от назойливого редактора.

Исаев обратился к некоему Магомеду Абигасанову с простым поручением: выследить и расстрелять. При чем вице-премьер не скупился, обещая за убийство от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также пассивный доход — долю от продажи бензина на одной из АЗС.

Абигасанов не смог отказаться. Для реализации плана он сколотил банду из односельчан. На троих у них было два пневматических пистолета, кустарно переделанных в боевые и один настоящий «Макаров». Преступники долго выслеживали жертву и 15 декабря 2011 года расстреляли Камалова у редакции его родного «Черновика».

Напомним, что убийство вызвало широчайший резонанс: на похороны Камалова пришли несколько тысяч человек. Более того, родственники погибшего до сих пор сомневаются в версии следствия.

На данный момент дело передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Напомним, что в начале 2020 года Исаева осудили за пособничество в растрате в особо крупном размере. Его приговорили к 4,5 годам колонии, но теперь к этому сроку может прибавиться ещё один — по статье «организация посягательства на жизнь общественного деятеля». Таким образом Исаеву может грозить длительный срок или пожизненное заключение.

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