Пастух получит миллион рублей за то, что помог поймать сбежавших в Дагестане зэков

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шестерых заключенных, которые сбежали из ИК-2 в поселке Шамхал, обнаружил пастух из Калмыкии. Мужчина узнал беглецов по ориентировке, опубликованной в СМИ. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

По словам источника, зэки встретили пастуха на железной дороги. Его попросили подбросить их до города Лагани, но житель Калмыкии отказался. Теперь, согласно обещанию главы Дагестана Владимира Васильева, мужчине должны выплатить миллион рублей.

Напомним, заключенные сбежали из тюрьмы 22 сентября. За год мужчины выкопали 50-метровый тоннель, оснащенный светом и вентиляцией. Строительные материалы для работ зэкам поставлял 28-летний житель Махачкалы Аминов З. - брат беглеца Рашида Аминова. Против него возбудили уголовное дело по статье "Пособничество". Кроме того, уголовное разбирательство началось против мастера цеха по статье "Превышении должностных полномочий".

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Отметим, что все преступники особо опасные. Четверых осудили за незаконный оборот наркотиков, а двое - за убийство. Нажмудин Ахмеднабиев, кроме того, обвинялся потерпевшими в сексуальных домогательствах к жене брата.

Беглецы. Верхний ряд - слева направо: Махмадрасул Машрабов, Рашид Аминов, Шамиль Бойматов. Нижний ряд: Магомед Абдулкадиров, Нажмудин Ахмеднабиев, Магди Мириев. Ориентировки на зэков

Группу мужчин задержали 30 сентября в Калмыкии, около поселка Улан-Хол. Заключенные, предположительно, ехали в Астраханскую область. Источник "КП" отметил, что беглецы после побега не разбрелись. Их впервые заметили, когда они просили еду в жилых домах.

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