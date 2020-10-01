Международный день музыки от «КП»: благотворительный концерт «Настоящая музыка», онлай-трансляция

На благотворительном марафоне для вас будет выступать группа «TURBO»

Международный день музыки от «Комсомольской правды на Северном Кавказе» и Фонда социальной поддержки населения Ставропольского края: благотворительный концерт «Настоящая музыка» в прямом эфире «Радио Комсомольская правда — Ставрополь» и онлайн-трансляции на сайте KP.RU!

В Международный день музыки для вас будет выступать Ставропольская кавер-группа «TURBO». Мы хотим, чтобы наша музыка не только согревала сердца, но и вдохновляла на большие свершения. Вам, наши дорогие читатели и слушатели, мы предлагаем поучаствовать в благотворительном марафоне. Все собранные средства направляются в Фонда социальной поддержки населения Ставропольского края. Они пойдут на помощь нуждающимся детям, медоборудование и другие по-настоящему важные цели:

- Оплата лечения, лекарственные препараты, покупка медицинского оборудования - Помощь в случае критических ситуациях - Оплата проезда к месту лечения и обратно; - Содействие в приобретении медицинскими организациями современных аппаратов, способствующих укреплению здоровья детей; - Поддержка и развитие одаренных детей и молодежи из малоимущих семей; - Повышение качества жизни людей пожилого возраста.

Желающие в международный день музыки поддержать наш благотворительный проект могут перечислить любую сумму по реквизитам Фонда:

Расчетный счет № 40703810160100000234 в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь, БИК 040702615 кор/счет 30101810907020000615 ИНН 2635211142 КПП 263501001 ОГРН 1152651015934 ОКПО 22013180 ОКОПФ 70401.

Сбор средств будет проходить до 1:00 5 октября. Выступление можно услышать и увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 105,7 FM (Ставрополь) 108,8 (КМВ), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП-Ставрополье» в соцсетях!