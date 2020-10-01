После падения из окна запертого учителем первоклассника "полетели шапки" врачей и чиновников

Инцидент поделил не только класс, но и весь город на два лагеря. Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Громкая история с падением первоклассника Вани из окна школы не закончена. Прокуратура завершила проверку инцидента в гимназии №2 в городе Прохладный. И теперь достанется не только рассеянному педагогу.

3 сентября последним уроком у первоклассников стояла физкультура. Дети неспешно собирались, и учительница стала их торопить - заканчивалась перемена. Впопыхах педагог вывела ребят в коридор и ушла с ними на урок. В запертом кабинете остался Ваня, который в испуге спрятался под парту. Мальчик стал паниковать, когда выглянул и понял, что один в кабинете.

- Подумал, что они ушли домой, а меня оставили одного. Я посмотрел в окно, и там тоже никого. Я испугался, выкинул свои вещи в окно, а потом прыгнул сам, - пересказывает слова ребенка его мама Оксана.

Приземлился ребенок не очень удачно. Как итог, сломал тазобедренный сустав.

Спустя неделю, после широкой огласки в СМИ, учительница ушла со школы по собственному желанию. Но Прокуратура города Прохладный нашла и других виновных. В ходе проверки установлено, что врачи скрыли факт от полиции. Кроме того, служебную проверку в гимназии начали только после 10 сентября, когда на ситуацию обратила внимание прокуратура.

- По результатам проверки в адрес главы местной администрации городского округа Прохладный и главного врача ГБУЗ «ЦРБ» внесены представления об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц, - сказано в сообщении.

По факту теперь организована процессуальная проверка СКР по Кабардино-Балкарии.

История с Ваней разделила Прохладный надвое. Родители других учеников открыто поддержали педагога. В гимназии опасались, что после ухода учителя класс будет некому учить. Правда, по словам представителей школы, занятия идут, и свободных мест нет.