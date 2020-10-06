Найден третий виновный в побеге зэков из колонии в Дагестане

Следствие ищет и других причастных. Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

В Дагестане возбудили уголовное дело на дозорного. Мужчину подозревают в халатности после побега шестерых заключенных из ИК-2 в поселке Шамхал. Это уже третий виновный, передает пресс-служба Следственный комитет по Республике Дагестан.

22 сентября 2020 года подозреваемый был в суточном наряде. По версии следствия, из-за "небрежного отношения к службе" он не заметил побега заключенных. Ранее по факту задержали мастера цеха, из которого шел подкоп дагестанских зэков, и брата одного из заключенных Аминов З., покупавшего беглецам строительные материалы. Первый проходит по делу о превышении должностных полномочий, второй - по делу о пособничестве.

- По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а также на установление других виновных должностных лиц исправительной колонии и привлечение их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, две недели назад из колонии в Дагестане сбежали шесть заключенных. Четверо из них были осуждены за наркотики, двое - за убийство. Мужчины прорыли 50-метровый тоннель с вентиляцией и светом.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

За информацию о беглецах объявили награду в миллион рублей. И ее получит калмыцкий пастух. За восемь дней группа прошла 277 километров, их задержали около поселка Улан-Хол. По предположению следствия, они хотели пересечь границу России с Казахстаном, а оттуда сбежать в Таджикистан.

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