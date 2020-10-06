Ставропольский филиал РАНХиГС: отдыхать по кэшбэку теперь можно до 10 января 2021 года

Фото: пресс-служба вуза

В программу кэшбека внесены изменения, которые порадуют всех кто не успел провести отпуск и не получил желаемые бонусы.

Новшества в программе кэшбека, в первую очередь, коснулись сроков продления акции до 10 января 2021 года.

К тому же, теперь можно получить компенсацию за поездку на выходные сроком не менее две ночи. Стоимость путевки может быть любой. Неизменным остается, что оплатить поездку можно только картой «Мир».

- Отрадно что сняли ограничения на минимальную сумму отдыха. К тому же теперь купить тур, оплатить поездку в санаторий или отель можно будет в течение полутора месяцев. И самое главное — увеличилась сумма самого кэшбека до 20 тысяч рублей на начальных этапах. Введенные новшества особенно актуальны в предверии новогодних праздников, - отметила Лебедева Елена заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС