Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 7 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 7 октября. Рассказываем о том, как складывается эпидемиологическая обстановка в каждом городе и районе региона. Число инфицированных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2973 случаев, 2390 выздоровевших, 118 смертей;

2. Буденновский район - 988 случаев, 456 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 938 случаев, 817 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 843 случая, 626 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 785 случаев, 651 выздоровевший, пять смертей;

6. Шпаковский район - 716 случаев, 268 выздоровевших, 18 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 638 случаев, 398 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 659 случаев, 563 выздоровевших, 11 смертей;

9. Невинномысск - 563 случая, 519 выздоровевших, шесть смертей;

10. Кочубеевский район - 546 случаев, 462 выздоровевших, семь смертей;

11. Благодарненский горокруг - 559 случаев, 351 выздоровевший, пять смертей;

12. Минераловодский горокруг - 536 случаев, 403 выздоровевших, 18 смертей;

13. Ессентуки - 527 случаев, 444 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 485 случаев, 218 выздоровевших, семь смертей;

15. Изобильненский район - 467 случаев, 410 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 468 случаев, 331 выздоровевший, семь смертей;

17. Арзгирский район - 424 случая, 371 выздоровевший, одна смерть;

18. Левокумский район - 347 случаев, 236 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 351 случай, 100 выздоровевших, пять смертей;

20. Советский горокруг - 329 случаев, 283 выздоровевших, одна смерть;

21. Труновский район - 346 случаев, 157 выздоровевших, четыре смерти;

22. Туркменский район - 298 случаев, 211 выздоровевших, две смерти;

23. Красногвардейский район - 286 случаев, 87 выздоровевших, смертей нет;

24. Железноводск - 278 случаев, 161 выздоровевший, три смерти;

25. Новоселицкий район - 279 случаев, 165 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 260 случаев, 236 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 257 случаев, 233 выздоровевших, две смерти;

28. Кировский горокруг - 198 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 182 случая, 93 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 188 случаев, 85 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 155 случаев, 113 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 103 случая, 88 выздоровевших, четыре смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведениям на утро 7 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 16978 пациентов. 12115 зараженных выздоровели, а 334 пациентов скончались.