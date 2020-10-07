Как «щитовидка» может мешать радоваться жизни

Традиционными источниками стресса являются работа, учеба или конфликты в семье. Тем не менее, у неприятностей может быть очень неожиданный виновник – щитовидная железа.

Этот орган отвечает за обмен веществ и энергии в каждой клетке. Она «дирижирует» организмом с помощью гормонов, поэтому ее болезни способны вызвать депрессию, усталость, нарушения со сном и переедание. Такие признаки могут стать поводом для «очной ставки» с участием щитовидной железы.

Здоровье «щитовидки» способно влиять даже на волосы – при проблемах с ней они могут выпадать. В целом, регулярная профилактика особенно рекомендуется женщинам: щитовидная железа у них болеет намного чаще.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» в Ставропольском крае стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день.

Отделения «Гемотеста» есть в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Минеральных Водах, Георгиевске и Новопавловске.

В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.