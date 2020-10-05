«Перерезали горло!»: на Северном Кавказе живодеры казнили бездомных щенков

Фото от волонтеров «Верный друг Нальчик»

На Северном Кавказе волонтеры в ужасе от нового случая жестокого обращения с бездомными животными. В Нальчике — это Кабардино-Балкария, щенкам с улицы живодеры устроили мучительную казнь с издевательствами:

- Двоим вкалывали шприцы с водой, а потом перерезали горло! - рассказывает женщина, их подкармливавшая. - Еще одного забили камнем. Новости очень печальные...

Из разговора с общественниками, занимающимися спасением и пристройтсвом уличных собак в Кабардино-Балкарии, «КП» узнала, что писать заявление в полицию никто не станет — «Не видим смысла». Признаются, такое происходит в республике не впервые, а виновных не находят. Конкретно эти убитые «бездомыши», с их слов, беспокоили жильцов дома, у которого они нашли себе приют. Нам показали видео, снятое там двумя неделями ранее:

Видим, беспризорников шваброй выбивали из-под балкона, не обращая внимание на замечание возмущенных очевидцев. Волонтеры до сих пор поражаются произошедшему. И утверждают, что один сосед стоял тогда с молотком и угрожал: «Если не уберете их, буду каждого бить по голове, пока не сдохнет».

Напомним, в минувшем году в соседней Карачаево-Черкесии (аул Инжич-Чукун) произошла громкая история со «взорванным» щенком. Пока полицейские пытались разыскать живодера — его так и не нашли, неравнодушные помогали Софи. Со всех уголков страны присылали деньги — собрали больше 1 млн рублей. Соня прошла долгий путь лечения в Москве, хотя многие отговаривали даже пытаться спасать полуживого «бездомыша». Зато сегодня собака живет счастливой жизнью домашнего питомца в семье офицера в Санкт-Петербурге.

Красавица Соня в заботливых руках хозяина. Фото: www.instagram.com/yaroslavtcevaa/

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