«Медсестра солгала отцу о моей смерти»: удочеренная на Кавказе девушка ищет обманутых родителей

Диана Газзаева очень любит родителей, которые вырастили ее, но хочет узнать что-нибудь о своих биологических маме и папе

Прелестной девушке на фото 24 года. При рождении — Нателла Валерьевна Тедешвили. Сегодня — Диана Джумберовна Газзаева. На свет появилась в роддоме Владикавказа 20 июля и осталась там как «отказник». До 1 года и 7 месяцев Нателла пробыла в Доме малютки на улице Калоева, 123. А потом ее удочерили и назвали Дианой.

До 6 класса Диана не подозревала, что воспитывается приемной дочерью — так ее обожали. Несмотря даже на то, что у темноволосых и кареглазых мамы и папы росло русое голубоглазое очарование. «Папа работал таксистом «Владикавказ-Грузия», а мама — домохозяйка, все время была рядом. У меня было замечательное детство: друзья, танцы, вокал, актерское мастерство, теннис», - делится девушка с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».

Фото с приемными родителями

Но в первый класс Диану вела одна только мама. Отец скончался, когда девочке было всего четыре. Близкие в тоске шутили: «Чем старше дочь, тем больше похожа на отца по выходкам». Наверное, поэтому еще Диана даже не сомневалась в родстве. Вот только люди кругом то и дело перешептывались. А когда Диане было 12 лет, соседская девчонка ляпнула: «Ты им не родная».

- Честно говоря, я отреагировала вполне нормально. Первый день плакала, конечно. Но на второй — будто ничего и не было. Мама растила меня одна. Ей было 35 лет, когда она стала вдовой. Махнула на свою личную жизнь ради меня. Я так горжусь ей! - признается Диана. - Моя мама сама интересуется моим прошлым. Она всегда рядом, поддерживает меня.

Диане честно рассказали, что родная мать оставила ее в больнице, а об отце в детдоме смолчали. Страшную правду героиня узнала лишь два года назад, случайно с мамой столкнувшись на рынке Владикавказа с работницей Дома малютки. Она узнала обеих и раскаялась. Оказалось, что родной отец приходил за ней.

- Медсестра солгала отцу о моей смерти. Отец приходил за мной, но медсестра детского дома говорила: «Ваша дочь умерла», - плачет девушка.

Диана сегодня

Диана не знает о биологических родителях ровным счетом ничего. Медсестра, которая прогнала ее родного отца, скончалась от рака. В ЗАГСе девушке почему-то отказали помочь, а адвокат попросил деньги за услуги, чтобы подать в суд. «Мама тяжело болеет — у меня нет средств оплатить адвоката».

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Если у вас есть возможность помочь в поиске родителей нашей героини. Или вам знакомы подробности этой истории, которые окажутся ценными в поиске — свяжитесь с «КП-Северный Кавказ» или пишите в комментариях.

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