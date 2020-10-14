До белого каления: как организм «кричит» о проблемах из-за стресса

Стресс не только «убивает» хорошее настроение, но и грозит сбоем в работе наших органов и систем. Есть конкретные индикаторы, помогающие определить степень влияния стресса на здоровье.

Высокий уровень кортизола увеличивает риск инфарктов и инсультов, особенно при высоком индексе атерогенности – соотношении уровня «хорошего» и «плохого» холестерина.

Низкий уровень витамина D влечет дефицит серотонина, меланхолию, вымывание кальция и магния из организма. Нехватка магния может вызывать тревожные состояния и бессонницу.

Проблемы с «щитовидкой» грозят резкими перепадами настроения, апатией, бессонницей либо сонливостью, увеличением веса и потерей полового влечения.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов – тем не менее, сначала необходимо выяснить, какой сбой произошел в вашем организме.

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