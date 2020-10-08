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«Даниил растет, а почки — нет»: 8-летнему мальчику со Ставрополья нужна помощь

При прохождении комиссии в детский садик у ребенка заподозрили серьезную аномалию, врачи подтвердили страшный диагноз
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Мальчику срочно нужно пересадить почку, но требуются дорогие лекарства, чтобы она прижилась

Мальчику срочно нужно пересадить почку, но требуются дорогие лекарства, чтобы она прижилась

«Даниил родился здоровым мальчишкой, рос и развивался, как все детки, ничего не вызывало беспокойства». Рассказ мамы Валентины Затерюкиной со Ставрополья начинается как у многих несчастных родителей, узнавших о тяжелом заболевании своего ребенка внезапно — когда совсем не ждешь беды.

При прохождении комиссии в детский садик медсестра заподозрила проблему с почками, получив результат анализов. Врачи опасения подтвердили — диагноз «гипопластическая дисплазия обеих почек». Простыми словами, Даниил растет, а почки — нет. По статистике, среди всех заболеваний почек дисплазия занимает 3–7%.

С 2015 года родители пытались справиться со всем сами, но болезнь оказалась сильнее. С мая 2020-го маленький Даниил привязан к программному гемодиализу. Сегодня — проходит лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в Москве. Ребенку срочно нужна почка, но это лишь полбеды.

- Нас поставили в лист ожидания трупной почки, но необходимы дорогостоящие препараты, чтобы почка прижилась в маленьком организме, - говорит мама Валя. - Стоимость препаратов для нашей семьи неподъемная — 2,5 миллионов рублей. Я не могу работать, так как все время с сыном. Мой муж инвалид 1 группы, и ему тоже требуется пересадка почки — такой же диагноз. Мы оказались в очень сложном положении.

ЧИТАТЕЛЬ ПОМОГИ!

Семья Затерюкиных собрала малую часть суммы, осталось — 2 236 341 рублей. Если у вас есть возможность оказать помощь 8-летнему Даничке, оставим справку, как это можно сделать.

1) СМС на номер 3443 с текстом "СПАСУ 300 для Затерюкина Даниила", где 300 – удобная сумма пожертвования;

2) 5469600025757717 номер карты мамы (Затерюкина Валентина Сергеевна).

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