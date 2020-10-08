В Ставропольском филиале РАНХиГС прокомментировали планируемые поправки вТрудовой кодекс РФ

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Большая часть трудоспособного населения России состоит в трудовых правоотношениях, которые казалось являются самыми мобильными, однако пандемия Covid-19 выявила значительные проблемы российского трудового законодательства.

Для правового урегулирования возникших проблем в ближайшее время планируется принятие Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы».

- Действующий ТК РФ не предусматривает временной дистанционной занятости, возможно работа либо исключительно в рамках трудового договора о дистанционной работе и в этом случае не предусмотрено рабочее место на территории работодателя, либо заключение традиционного трудового договора. Изменения в ТК РФ должны предусмотреть возможность работнику, который работает на основании трудового договора, временно работать вне рабочего места, находящегося на территории работодателя.

В законопроекте указывается перечень обстоятельств непредвиденного характера при наступлении которых предлагается упрощенный порядок введения режима временной дистанционной (удаленной) работы, не требующий заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, а основанный на издании локального нормативного акта и ряде других документов.

Особенно важно отметить то, что требование об указании рабочего места как одного из существенных условий трудового договора о дистанционной работе утрачивает смысл, так как работодатель не может контролировать где находится рабочее место работника при дистанционной работе, ведь оно может быть в любой точке доступа к сети Интернет.

Очевидно, что дистанционная работа навсегда вошла в трудовые отношения, а значит правовое регулирование должно соответствовать сложившейся ситуации» - отметила доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Ольга Пименова.