Комментарий Шевченко Геннадия Викторовича, доцента Ставропольского филиала РАНХиГС: бабушки и дедушки получат юридическое право участвовать в воспитании внуков

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6 октября группой депутатов в законодательный орган Российской Федерации внесен законопроект № 1030390-7 «О внесении изменений в статью 55 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

- Очевидно, что такая инициатива давно назрела», - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Геннадий Шевченко.

В данный момент норма п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации предоставляет право законного представительства в отношении несовершеннолетних детей только их родителям. Этот императив явно не учитываеттрадиционные для российского общества представления об участии бабушек и дедушек в воспитании внуков.

Реальность такова, что бабушки и дедушки де-факто принимают активное участиев воспитательном процессе, но де-юре временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми, потому чтозаконодательно вопрос о возможности пребывания детей с данными лицами не решен.

Исходя из логики существующего правового регулирования, в случае краткосрочного отсутствия родителей - их оставление с бабушкой или дедушкой находится вне правового поля. В статье 121 Семейного кодекса РФ прописано не совсем логичное правило:«в случаях болезни родителей, длительного отсутствия родителей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства».

Создается труднообъяснимая для детей и противоречащая представлениям обычного человека ситуация, когда ребенокнасильно лишается привычной для него среды общения с близкими людьми.

Выход из ситуации очевиден, полагает эксперт Ставропольского филиалаРАНХиГС.

Семейный кодекс Российской Федерации следует дополнить нормойразрешающий детям с согласия родителей пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.

Аналогично часть 4 статьи 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» необходимо дополнить указанием на возможность пребывания ребенка у указанных лиц до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении ему опекуна или попечителя. Именно эту правовую проблему намерены устранить авторы указанного законопроекта.