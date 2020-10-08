К вопросу о концепции главного экологического закона страны: комментарий доцента Ставропольского филиала РАНХиГС Мининой Анна Александровны

Фото: пресс-служба вуза

Экологическое право – самая большая отрасль права по количеству нормативных правовых актов, регулирующих экологические правоотношения. Авторами нормативных правовых актов в сфере экологии являются федеральные, региональные, а также муниципальные органы.

А между тем, данная отрасль права не имеет кодифицированного акта (кодекса), а базовым, системообразующих документов, регламентирующим рациональное природопользование, является Федеральный закон «Об охране окружающей среды», имеющий в основном отсылочный характер.

Данный пробел решили ликвидировать студенты 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» и в рамках деловой игры принять Экологический кодекс.

- Следует заметить, что студенты совершенно по-разномувоспринимают концепцию главного Экологического закона. Видимо, это обусловлено субъективным представление о том, какая из экологических проблем нуждается в первоочередном решении. Так, одна из «групп разработчиков» большую часть своего проекта посвятить охране животного мира, другая – ответственности за экологические правонарушения, - прокомментировала доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Минина Анна.