Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 9 октября. Сообщаем актуальную статистику по COVID-19 в регионе. Данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим - в материале "КП".

Данные на 8 октября. Как только карта обновится - сведения в таблице изменятся.

1. Ставрополь - 3028 случаев, 2439 выздоровевших, 119 смертей;

2. Буденновский район - 1009 случаев, 476 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 957 случаев, 833 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 850 случаев, 698 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 793 случаев, 658 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 732 случая, 268 выздоровевших, 18 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 638 случаев, 408 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 670 случаев, 584 выздоровевших, 11 смертей;

9. Невинномысск - 574 случая, 536 выздоровевших, шесть смертей;

10. Кочубеевский район - 557 случаев, 480 выздоровевших, семь смертей;

11. Благодарненский горокруг - 565 случаев, 353 выздоровевших, пять смертей;

12. Минераловодский горокруг - 538 случаев, 403 выздоровевших, 18 смертей;

13. Ессентуки - 529 случаев, 446 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 494 случая, 218 выздоровевших, девять смертей;

15. Изобильненский район - 472 случая, 427 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 471 случай, 331 выздоровевший, семь смертей;

17. Арзгирский район - 433 случая, 380 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 351 случай, 237 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 363 случая, 100 выздоровевших, пять смертей;

20. Советский горокруг - 335 случаев, 292 выздоровевших, две смерти;

21. Труновский район - 353 случая, 157 выздоровевших, четыре смерти;

22. Туркменский район - 307 случаев, 224 выздоровевших, две смерти;

23. Красногвардейский район - 297 случаев, 87 выздоровевших, смертей нет;

24. Железноводск - 281 случай, 161 выздоровевший, три смерти;

25. Новоселицкий район - 288 случаев, 165 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 270 случаев, 237 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 264 случая, 242 выздоровевших, две смерти;

28. Кировский горокруг - 210 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 185 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 196 случаев, 91 выздоровевший, четыре смерти;

31. Александровский район - 159 случаев, 117 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 106 случаев, 89 выздоровевших, четыре смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сведениям на утро 9 октября, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 17286 человек. 12424 инфицированных спасли от COVID-19, а 340 пациентов скончались.