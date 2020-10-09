«Попасть на КТ — это квест»: телеведущая Ида Галич призналась, что больна

Ида Галич Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная в Instagram блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с фанатами: «Ребята, у нас с мужем Ковид». Накануне Галич отметила, что они «в домашнем» — сидят дома, но подробности пообещала сказать позже. Теперь же блогер выложила ролик из больницы с подписью о подтвержденном коронавирусе, заметив: «Оказывается, попасть на КТ — это прям квест»:

Недавно Ида вернулась из Нижнего Новгорода, где вела съемку для своего злободневного YouTube-проекта о простых людях с нелегкой судьбой. Общалась с мальчиком-инвалидом, одинокой старушкой и другими жителями. До этого, еще летом, Галич снимала фильм в Северной Осетии, где навестила маленькую Арнеллу Персаеву, которой, в том числе благодаря помощи телеведущей, сделали самый дорогой в мире укол от заболевания СМА.

«Расскажу, как сейчас обстоят дела у прошлых наших героев из моего родного Владикавказа», - анонсировала Галич. – «Покажу новых невероятных жителей».

После последней поездки мест, где Ида могла подхватить вирус — не счесть. То же можно сказать о ее супруге Алане Басиеве, который ведет свой блог и посещает светские мероприятия.

Кстати, в этом году 30-летняя Ида Галич стала мамой. Первенца назвали Леоном. Популярная в рунете — она делится с подписчиками новостями, в том числе из семейной жизни, показывая фото подрастающего сына. «Ребенок не с нами. Леон у бабушки и дедушки. Его отсутствие разрывает мое сердце», - признается Ида.

Напомним, что мама телеведущей Зарина — осетинка. И некоторое время Галич жила на малой родине в Северной Осетии.