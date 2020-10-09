В Ставропольском филиале РАНХиГС первокурсники состязаются в конкурсе на лучший конспект

Фото: пресс-служба вуза

В Ставропольском филиале РАНХиГС пройдет традиционный конкурс на лучший конспект среди первокурсников.

Конкурсная комиссияоценит конспекты по ряду критериев: отражение положений лекционного занятия; присутствие навыков перевода устной речи в письменную и компрессии текста; наличие элементов оперативной обработки информации, то есть изложение текста лекции в виде схем, таблиц, рисунков аккуратность сделанных записей.

— Существует несколько методов конспектирования. Какой выбрать, решает сам студент. Суперпопулярным среди студентов является метод конспектирования Корнелла, который особенно эффективен на гуманитарных дисциплинах. В любом случае конспектирование лекционного материала однозначно повысит эффективность занятий. Конспектирование — отличная возможность систематизировать знания и запомнить самую важную информацию на учебном занятии, — отметила Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.