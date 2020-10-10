Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 10 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 10 октября. Публикуем самые последние данные о COVID-19, которые оглашает региональное управление Роспотребнадзора. Количество больных, вылеченных и умерших - в статье "КП".

1. Ставрополь - 3060 случаев, 2471 выздоровевший, 121 смерть;

2. Буденновский район - 1021 случай, 498 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 966 случаев, 842 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 853 случая, 727 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 801 случай, 662 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 743 случая, 272 выздоровевших, 18 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 638 случаев, 412 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 674 случая, 586 выздоровевших, 11 смертей;

9. Невинномысск - 580 случаев, 534 выздоровевших, шесть смертей;

10. Кочубеевский район - 560 случаев, 486 выздоровевших, семь смертей;

11. Благодарненский горокруг - 573 случая, 359 выздоровевших, пять смертей;

12. Минераловодский горокруг - 542 случая, 405 выздоровевших, 19 смертей;

13. Ессентуки - 529 случаев, 446 выздоровевших, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 499 случаев, 221 выздоровевший, девять смертей;

15. Изобильненский район - 474 случая, 427 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 473 случая, 332 выздоровевших, семь смертей;

17. Арзгирский район - 433 случая, 390 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 353 случая, 238 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 366 случаев, 101 выздоровевших, пять смертей;

20. Советский горокруг - 340 случаев, 295 выздоровевших, две смерти;

21. Труновский район - 353 случая, 157 выздоровевших, четыре смерти;

22. Туркменский район - 311 случаев, 224 выздоровевших, две смерти;

23. Красногвардейский район - 303 случая, 89 выздоровевших, смертей нет;

24. Железноводск - 295 случаев, 175 выздоровевших, три смерти;

25. Новоселицкий район - 295 случаев, 169 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 273 случая, 239 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 267 случаев, 245 выздоровевших, две смерти;

28. Кировский горокруг - 210 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 186 случаев, 93 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 198 случаев, 92 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 162 случая, 117 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 106 случаев, 89 выздоровевших, четыре смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По информации на утро 10 октября, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 17443 человека. 12582 пациентов побороли COVID-19, но 343 зараженных умерли.