В Дагестане сильный ветер разбил иномарки, снес крыши домов, повалил деревья

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В Дагестане штормовой ветер срывает крыши домов и валит деревья на землю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. По данным ведомства, скорость ветра достигает 25 м/с.

Так, в сети появилось видео, на которых видно, как упавшее дерево раздавило иномарку. Пользователей сети беспокоит вопрос, находились ли внутри машины люди во время инцидента.

По словам очевидцев, хозяин иномарки покинул автомобиль за несколько минут до падения дерева.

Жители Махачкалы продолжают делиться в сети видеокадрами, на которых Университетская площадь дагестанской столицы заполонена снесенными от сильного ветра деревьями:

- МЧС РФ по Дагестану провело проверку информации о том, что в Махачкале из-за сильного ветра имеются разрушения кровли, падения деревьев и отключение электроэнергии частично в городе и пригороде, - говорится в сообщении.

Ухудшение погодных условий связано с приходом в Дагестан циклона и ветров из Ирана, Туркменистана, Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы со ссылкой на начальника Дагестанского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Абдулгалима Дадашева.

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