В Чечне ликвидированы двое боевиков

Двое боевиков уничтожены в ходе спецоперации в Чечне Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции ликвидированы двое боевиков. О проведении спецоперации сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). Её подробности пока неизвестны.

— В Чеченской Республике в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализованы двое вооруженных бандитов, — говорится в сообщении НАК.

Как сообщили в штабе НАК по региону, была получена информация о нахождении вооруженных бандитов на территории станицы Ассиновской Серноводского района. На место выехала группа оперативного реагирования, был введен режим КТО.

Будучи раскрытыми, боевики оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохарнительных органов и были сметены ответным огнем. Информации о пострадавших оперативниках или мирных жителях нет.

Согласно данным силовиков, члены бандгруппы планировали резонансные теракты.

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