Видео ликвидации двух боевиков в Чечне опубликовал НАК

Фото: кадр видео НАК

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал кадры с места ликвидации двух боевиков в Серноводском районе Чечни. Бандиты были вооружены двумя автоматами Калашникова и пистолетом. По сведениям силовиков, они планировали теракты на территории республики.

В воскресенье днем стало известно, что в Сердноводском районе республики введен режим КТО. Спецоперация проходила в двух километрах от станицы Ассиновской, где были найдены как минимум двое вооруженных бандитов.

Ожидаемо, на предложения сдаться они ответили выстрелами. И были сметены ответным огнем спецназа. Информации о личностях террористов или их принадлежности к одной из больших террористических группировок нет.

Отметим, что в сообщении НАК говорилось, что контртеррористическая операция в Чечне продолжается. Вероятно, силовики полагают, что у ликвидированных бандитов могли быть пособники. «КП - Северный Кавказ» следит за развитием ситуации в регионе.

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Контртеррористическая операция на территории Серноводского района Чеченской Республики продолжается. Уже уничтожены двое вооруженных бандитов, спецназ продолжает прочесывать оцепленную зону в поисках их сообщников (подробности).