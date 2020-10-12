«Возвращался со смены домой»: в Кабардино-Балкарии экипаж ДПС насмерть сбил старушку

Скрин-фото: видео свидетелей аварии в соцсети

В Кабардино-Балкарии экипаж отдельного батальона ДПС насмерть сбил пожилую женщину на скоростной трассе — ведется доследственная проверка.

В семь часов утра в субботу — 10 октября, инспектор, сидевший за рулем, возвращался со смены домой, когда идущая по обочине старушка решила перейти оживленную дорогу, нарушив ПДД. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в республиканском следственном комитете, чтобы пересечь трассу в неположенном месте, пожилая жительница Урванского района даже перелезла через бетонное заграждение. Полицейский не успел остановиться или уйти от удара. Женщина скончалась на месте.

- Действиям инспектора ДПС, управлявшего машиной, будет дана оценка по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - отметили в ведомстве. - Проводится техническая экспертиза.

Одновременно с этим служебную проверку назначил и министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор полиции Василий Павлов. Полицейскому грозит до 5 лет тюрьмы. В сети появилось видео с места происшествия: