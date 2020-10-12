«Бью тату и собираюсь замуж!»: неизлечимо больная девушка рушит стереотипы об инвалидах

Девушка не сдается, несмотря ни на что

Елена Тарусова живет на Ставрополье в городе Михайловск. Что больна «СМА» (спинально-мышечная атрофия) — узнала лишь в 18 лет. До совершеннолетия врачи по ошибке ставили диагноз «ДЦП», обнадеживая семью. Не трудно догадаться, что шанс на прогрессивное лечение генетического заболевания медики упустили. Теперь 26-летней Елене приходится наверстывать все самой — в инвалидной коляске через боль и слезы.

И вместе с этим девушка борется не только за жизнь, но и личное счастье, разрушая стереотипы о людях с ограниченными возможностями. «Бью тату и собираюсь замуж!», - заявляет героиня.

- У меня 1 «пожизненная» группа инвалидности. Но я работаю в интернет-магазине, ухаживаю за собой — очень люблю делать макияж, посещала Волгоград, Москву, а недавно набила себе тату — это моя любовь! Давно хотела сделать пион на ноге и розочку на руке.

Фото: личный архив героини публикации

По примеру больной СМА певицы Юлии Самойловой, воплотившей в жизнь мечту выступать на большой сцене, Елена исполнила свое заветное желание в год участия Юлии на Евровидении.

- У меня была мечта увидеть Сергея Лазарева. И я написала его директору, что очень хочу получить автограф. В 2018 году мне удалось попасть на концерт, и кумир сам пришел ко мне после выступления! - продолжает девушка.

Фото: личный архив героини публикации

А еще, несмотря на неизлечимое заболевание, Елена строит любовь и собирается замуж! «С Пашей мы встречаемся 3 года. Он — автослесарь из Курской области. У него тоже инвалидность — ДЦП легкой формы».

Свадьбу молодые планируют сыграть после важной операции в Москве, благодаря которой Елена сможет удобнее сидеть, легче дышать, и ее органы встанут в правильное положение. Но операция, к сожалению, не покрывается полисом ОМС. Нужно срочно собрать больше 2,6 млн рублей. «Она поможет мне продлить жизнь и жить без боли», - отмечает Елена.

Фото: личный архив героини публикации

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Помочь Елене со Ставропольского края может каждый, отослав даже незначительную на первый взгляд сумму.

Карта Сбербанка: 2202201449291745 (получатель Тарусова Елена Анатольевна) Яндекс Кошелёк: 4100115944663645