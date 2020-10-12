На Кавказе «экстрасенс» стрясла с женщины полмиллиона рублей за снятие порчи

Целый месяц аферисты разыгрывали спектакль с «изгнанием» хвори Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной Осетии расследуют «магическое» исчезновение почти полумиллиона рублей. В дежурную часть обратилась 54-летняя жительница города Владикавказ с жалобой, что ее обокрал «экстрасенс».

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, женщина сама позвонила «колдунам» по номеру телефона из объявления в соцсети с просьбой исцелить больных родственников. И «экстрасенс», выслушав ее, дистанционно назвала причиной всех неприятностей порчу. Естественно, предложив срочно обратиться к «потусторонним силам» ради их спасения.

Что интересно, спектакль с «изгнанием» хвори длился целый месяц! И даже без личного контакта «экстрасенса» с «проклятыми».

- Все это время по телефону мошенники давали инструкции и проводили «целительные» обряды, за которые доверчивая женщина переводила деньги, - говорят полицейские.

Так деньги уже кончились, а болезни никуда не исчезли. Потратив на «дистанционных волшебников» 450 тысяч рублей, женщина поняла, что совершила огромную ошибку. А на том конце провода настоящие аферисты, и она в этой истории — обманутая жертва.

Пока полиция разбирается в инциденте и старается помочь жительнице Владикавказа, всем остальным в республике напоминают: нельзя переводить деньги кому-либо после обращения через социальные сети или по телефону. Как не следует самим раньше времени оплачивать еще не оказанные услуги или не доставленный товар. И, конечно, полицейские рекомендуют быть бдительными. И вообще не давать повода себя обмануть.