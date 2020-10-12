Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС призывают принять участие в «Тотальном диктанте»

Фото: пресс-служба вуза

17 октября 2020 по всей стране пройдет грандиозная Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант». В этом году просветительская акция, пройдет в двух форматах: на площадках и в режиме онлайн.

Текст диктанта будет интересным, но сложнее школьных аналогов, с множеством вариантов расстановки знаков препинания. И от этого текст Тотального диктанта будет интересным и живым, раскрывающим все многообразие живого русского языка.

Автор текста "Тотального диктанта"-2020 - писатель, лауреат литературной премии "Национальный бестселлер" Андрей Геласимов.

Специально для акции он подготовит четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

— Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС ежегодно принимают участие в акции «Тотальный диктант» на открытой площадке филиала. В этом году, в связи с эпидситуацией, мы выбрали формат онлайн. Предположительно в акции примут участие около 170 желающих проверить себя на грамотность, среди них: не только студенты и преподаватели филиала, но и родители, слушатели программ дополнительного образования. Акция пройдет под девизом «Для всех, кто умеет писать». Быть грамотным — важно для каждого человека; при этом это модно, увлекательно и полезно. Написать диктант в рамках традиционной акции — отличная возможность объективно оценить свою грамотность. Участие в диктанте – вызов, прежде всего, самому себе. Для того чтобы написать «Тотальный диктант» в режиме онлайн необходимо зарегистрироваться на официальном сайте диктанта totaldict.ru, выбрать свой город и площадку, на которой будете участвовать в конкурсе, форму сдачи- онлайн или от руки из дома, — прокомментировала Лебедева Елена, заместитель директора