Камни, стрельба, мат: селяне устроили бунт после избрания председателя райсобрания в Дагестане

Фото: кадр видео

Потасовка, забросанное камнями здание районной администрации, стрельба: так в Цунтинском районе Дагестана «отметили» выборы председателя районного собрания. Недовольные принятым решением жители устроили бунт против местных властей.

Как рассказал «КП - Северный Кавказ» один из жителей села, пожелавший остаться неназванным, причиной конфликта стал тот факт, что на пост председателя райсобрания был избран Исрапил Абдуллаев, выдвинутый главой района. И далеко не все жители оказались согласны с таким решением.

В понедельник днем группа протестующих пришла к зданию райадминистрации в селе Цунта. Из толпы доносились недовольные крики и мат. Сторонники действующего главы, пытавшиеся успокоить разгоряченных жителей, попали под «горячую руку». А через несколько минут в новенькое административное здание полетели камни.

Отметим, что на кадрах видео заметно — в разгар протеста у администрации уже стоят два автомобиля полиции, а у входов на территорию расположились люди в камуфляже с автоматами. За несколько минут напряжение дошло до кульминации — силовики начинают стрелять в воздух и основная толпа протестующих расходится.

Источники «КП - Северный Кавказ» сообщают, что для урегулирования ситуации в Цунту приехали представитель МВД республики и прокурор района.

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