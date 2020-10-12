Массовое отравление детей в Махачкале: все детские сады города закрыты

Дети обедают в столовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление образования Махачкалы приняло решение закрыть все детские сады города на ближайшие три дня для выяснения причин массового отравления воспитанников. По данным Роспотребнадзора, с 8 октября было зафиксировано более 75 случаев госпитализации детей с диагнозом «острая кишечная инфекция».

— Групповая заболеваемость была выявлена в пяти детских садах города. В семи детских дошкольных и семи общеобразовательных организациях было зарегистрировано 18 случаев заболевания ОКИ. Возраст большинства заболевших детей – от 3 до 6 лет, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

После проверок выяснилось, что все пострадавшие принимали в пищу молочные продукты. Дальнейшее расследование дало возможность предположить, что вина может лежать на индивидуальном предпринимателе, обеспечивающем все дошкольные учреждения города. Произведен осмотр цеха по производству «молочки», начато административное расследование.

Роспотребнадзор уточняет, что во все дошкольные учреждения выслано предписание об исследовании пищеблоков и проведении лабораторных анализов. Полученная специалистами информация отправлена в прокуратуру и Следственный комитет.

Кстати, следователи уже давно интересуются причинами массового отравления. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Проверки и работа по минимизации рисков распространения кишечной инфекции на территории Махачкалы продолжается.

— 25 детей попавших в больницу с острой кишечной инфекцией выписано домой с выздоровлением. По состоянию на 12 октября, в инфекционном стационере остается 29 детей госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции после посещения детских садов и школ. Их состояние удовлетворительное. Все они уже идут на поправку, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе регионального Минздрава.

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