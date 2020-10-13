Завершены поиски мальчика со Ставрополья, сбежавшего из дома 2 октября

Полицейские нашли школьника за пределами региона

Еще 2 октября в небольшом курортном городке Ессентуки бесследно исчез 14-летний мальчик. Ребенка с распространенными приметами — рост 150 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза, искали всем Ставропольским краем. При каких обстоятельствах пропал — не уточняли. Лишь указывали: «Последний раз видели 2 октября». И уголовное дело по факту безызвестного исчезновения не заводили — даже через неделю безрезультатных поисков.

Через 11 дней, 13 октября, работа по розыску прекращена. Как узнала «КП-Северный Кавказ», мальчика нашли полицейские. И не в Ставропольском крае, а в Кабардино-Балкарии! Как школьника «занесло» в республику за 120 км от родного города — загадка. Во всяком случае пока.

- Отец отправился за ребенком, - говорит источник «КП».

Вместе с этим знакомая с его семьей жительница Ессентуков Антонина утверждает, что мальчика воспитывает только бабушка, мать сына оставила, а отец — на заработках. Это и могло послужить причиной побега.