«Мяч вместо хинкала»: как живет первая в Дагестане женская футбольная команда

Фото: women_football_rd

В сети бурно обсуждают ролик, где несколько девушек в центре зала торжеств на кавказской свадьбе виртуозно гоняют футбольный мяч:

- Это что было сейчас: свадьба или футбол?

- Такие закрытые, а что творят, просто нет слов, - пишет пользователь сети;

- Мяч вместо хинкала теперь на свадьбах?

- Это футбольная команда невесты? Или что там происходит, - задается вопросом девушка, не подозревая, что сама же на него и ответила.

«КП-Северный Кавказ» связалась с героиней нашумевшего ролика, которая профессионально показала гостям праздника владение техникой футбола.

21-летнюю жительницу Дагестана зовут Заира. Сейчас она – игрок женской футбольной команды, которая ломает все стереотипы о кавказских девушках.

- Это была свадьба нашей подруги. Девушка из нашей футбольной команды вышла замуж, пригласила нас тоже. В сеть попало обрезанное видео. А дело было так: тамада пригласила в зал всю футбольную команду, чтобы поздравить новобрачных. А потом она попросила выйти футболисток в центр зала, чтобы мы показали, как владеем мячом и как умеем жонглировать, - раскрыла «тайну» любопытного свадебного видео Заира.

А увидеть дагестанских футболисток можно на стадионе «Анжи-Арена». 10 лет лет назад капитан команды футбольного клуба Эльмира Ибрагимова устроила «настоящую революцию» в сознании народов Северного Кавказа:

Фото: elmira__ibragimova

- Я училась в 10 классе, не понимала ничего в футболе. Сидела как-то дома, переключала телеканалы и наткнулась на финал лиги чемпионов в Москве. В тот вечер играли «Манчестер» — «Челси». Я лениво просмотрела первый тайм, второй. И уже к концу матча поняла, что окончательно влюбилась в футбол. Стала просить отца и одноклассников, чтобы они научили меня играть в него. В моем родном Каспийске не было женской футбольной команды, я поехала искать ее в дагестанскую столицу. Там ее тоже не нашла, решила, что создам ее сама, - рассказывает Эльмира в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».

Фото: women_football_rd

По ее словам, они собрала своих спортивных подруг, нашла тренера, который сначала скептично относился к идеи женского футбола на Северном Кавказе.

- Девушки многие особо желанием не горели играть в футбол, а те, кто очень хотели, приходилось преодолевать барьеры. Кого-то на тренировки не отпускали папа с мамой, а у некоторым запрещали их женихи. Мы скинулись с подружками, арендовали на время футбольное поле и тренировались.

Однажды тренеры брутального футбольного клуба «Анжи» увидели, как мы тренируемся и решили нас поддержать: подарили мяч, форму, стали объяснять нам правила профессиональной игры.

Отчаянной жительнице Каспийска Эльмире удалось достучаться до училища Олимпийского резерва по футболу.

Фото: women_football_rd

- Нас там поддержали и поверили в будущее женского футбола в Дагестане. Сейчас у нас есть тренер, появилась раздевалка, о которой мы мечтали давно. В Дагестане, кстати, не предусмотрены женские раздевалки, только мужские. Но, я думаю, это дело времени.

- Когда мы стали участвовать в товарищеских играх, было больше шума, чем спорта. Прохожие были в недоумении, глядя на нас: «мол, что эти девушки вообще делают, совсем что-ли. Мяч гоняют по полю».

Фото: women_football_rd

Сегодня в футбольной команде играют девушки и в платочках, и в хиджабах, покрытые. Они не нарушают нормы шариата. Есть среди спортсменок и те, кто недавно вышел замуж, стала мамой. Но они все равно остаются преданы любимому делу.

Фото:women_football_rd

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Никто не верил»: в Дагестане семья Багамы Айгубова раскрыла секрет похудения рекордсмена

66-летний житель дагестанского села Муги Багама Айгубов установил рекорд России по максимальному сбрасыванию веса за время пробежки (подробнее)

«Какой стыд и позор»: на свадьбе в Дагестане гости чуть не подрались за кусок торта

«Развлечения» взрослых напугали детей (подробнее)