Губернатора Ставрополья поздравляют с юбилеем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото пресс-службы губернатора СК.

Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, который сегодня, 14 октября, отмечает 45-летие, поздравляют известные земляки.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», Почетный гражданин России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Со всей сердечной теплотой поздравляю Вас с юбилеем! От себя лично и от имени всех женщин Ставрополья хочу поблагодарить Вас за все, что Вы делаете для благополучия нашего края! А делается бесконечно много - раньше и за десятилетия не удавалось столько, сколько за последние несколько лет.

В крае активно развивается сельское хозяйство, открываются новые производства и рабочие места, что крайне важно. Преображается социальная сфера: медицинские учреждения получают новейшее оснащение, строятся школы и детские сады, села и города обретают современный вид и становятся комфортными для жизни.

Благодаря усилиям правительства, которое Вы возглавляете, была оказана всесторонняя поддержка курортной сфере, без этого после двухмесячного простоя далеко не все санатории смогли бы открыться. Это не забудется!

Благодарим Вас за честность и открытость, за стойкость перед вызовами времени, за поддержку и внимание к людям. Это дорогого стоит, когда губернатор раз за разом проводит прямые линии, не обходя самые острые вопросы, а затем держит на личном контроле решение проблем, насущных для жителей края.

Знайте, наш самый лучший губернатор, мы ценим и искренне уважаем Вас - за знания и мудрость, за опыт и Ваше неравнодушие, за то, что стремительно движетесь вперед, увлекая за собой соратников и все Ставрополье разом! Пусть и дальше Ваши победы будут высотой с наши прекрасные горы! Искренне желаю всех благ Вам и Вашей семье: крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и теплого счастья!

Владимир ЛУКИНОВ, глава Кировского городского округа Ставропольского края:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Искренне поздравляю Вас с днем рождения! Сегодня на посту губернатора Вы решаете широкий круг задач, связанных с реализацией крупнейших инвестиционных проектов в крае, модернизацией инфраструктуры, повышением уровня жизни людей. Благодаря Вам наш край процветает и развивается. Вас знают как мудрого политика, грамотного руководителя, человека с твердыми принципами и убеждениями. Ваши деловые качества, компетентность и профессионализм стали твердой основой Ваших достижений.

В непростое для всей страны время Вы как руководитель региона принимаете взвешенные и конструктивные решения. Ваша уверенность и принципиальная позиция стали для нас гарантом того, что край в надежных руках. Примите слова благодарности за Вашу позицию, направленную на решение проблем жителей нашего края. От всей души желаю Вам успешной реализации намеченных планов! Крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия Вам, Вашим родным и близким.

Александр ТЕНЬКОВ, глава Благодарненского городского округа:

- Уважаемый Владимир Владимирович! От администрации округа и от себя лично с большой признательностью поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! Желаю всегда оставаться успешным политиком, эффективным губернатором, инициативным, неравнодушным и внимательным к людям главой края, каким мы Вас знаем уже много лет! Достойно уважения то, с какой целеустремленностью Вы способствуете преображению родного края. Ваша активная жизненная позиция, полная самоотдача и глубокое чувство ответственности, с которым Вы делаете свою работу, служат примером для земляков и коллег. Искренне желаю новых побед и свершений, успехов во всех делах, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!

Владимир АНТОНЕНКО, глава Новоселицкого муниципального района Ставропольского края:

- Уважаемый Владимир Владимирович! От имени администрации Новоселицкого района и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Хочу искренне пожелать Вам: пусть победы множатся, перспективы ширятся, а удовлетворение от работы на многотрудном и ответственном посту губернатора Ставропольского края растет! И пусть на пути к исполнению заветных планов исчезнут препятствия, дорога жизни будет ровной и крепкой. От души желаю Вам крепкого здоровья, активного долголетия, большого запаса энергии, сил и позитивного настроя, успехов во всех начинаниях! Добра и счастья - Вашей семье, мира и благополучия - Вашему дому!

Лидия ДУШКА, директор СПК колхоз «Родина»:

- С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович! В этот значимый день хочу искренне пожелать Вам здоровья, добра, мира и счастья! Вы столько сил и времени отдаете работе, проблемам других людей, что сегодня нужно восстановить справедливость и говорить о Вас! Спасибо за все, что делаете для наших детей, для тех, кто через 10 - 20 лет будет определять настоящее края и страны. Их будущее начинается уже сейчас, когда при

Вашем непосредственном участии открываются новые образовательные центры, оснащенные самым современным оборудованием, строятся замечательные спортивные площадки, комплексы и детские сады, ремонтируются дворцы культуры и школы. Они живут во время больших возможностей, спасибо, что открываете для них двери в этот мир! Искренне желаю, чтобы все то доброе, что Вы делаете, вернулось бы к Вам сторицей!

Курбан ОМАРОВ, директор ООО СХП «Урожайное»:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Каждый Ваш день на столь высоком посту наполнен созидательным служением обществу, Вы реальными делами постоянно подтверждаете принципиальность своей жизненной позиции - быть верным родной земле, Ставропольскому краю. Пусть Ваших сил, терпения и энергии хватит на все дальнейшие планы и пусть рядом обязательно будут верные друзья, на которых можно положиться! Искренне желаю новых блестящих побед, хорошего настроения, крепкого здоровья и кавказского долголетия! Пусть Ваш дом будет наполнен теплом, уютом, радостью и самыми добрыми чувствами!

Сергей НЕСТЕРЕНКО, директор ООО СХП племзавод «Кубань», Кочубеевский район:

- Уважаемый Владимир Владимирович! От имени всего нашего коллектива позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения! Знаем и ценим Вас как энергичного и уважаемого лидера с большим опытом, обширными знаниями, искренней любовью к родному краю. Ваша деятельность на ответственном и многотрудном посту губернатора региона - житницы для всей страны - эффективна и успешна. Масштабные и заметные перемены к лучшему, которые сейчас происходят на Ставрополье, тому яркое доказательство. Пусть сил и терпения хватит на долгие годы, а слова «малая родина» для Вас всегда означают успех и процветание, к которому Вы имеете непосредственное отношение. Искренне желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, светлого мира и безмерного счастья!

Заур КАЗДОХОВ, генеральный директор ООО «Нива С»:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с днем рождения! В этот прекрасный день с большим удовольствием присоединяемся ко всем добрым словам, которые звучат в Ваш адрес. Хочу пожелать значительных успехов и покорения новых высот, удачи, которая будет сопутствовать Вам во всех делах, и неиссякаемого источника энергии и бодрости, чтобы хватило сил на воплощение всех замыслов! Пусть жизнь радует Вас яркими красками и событиями, а люди - верностью, надежным плечом и добрым сердцем! Желаем Вашему дому тепла, уюта, благополучия, и пусть в Вашей семье всегда будут мир, гармония и взаимопонимание!

Олег ПЕТРУХИН, директор ООО СХП «Плодородие»:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Сегодня с большой теплотой присоединяюсь ко всем поздравлениям, звучащим в Ваш адрес! 45-летие - отличный повод, чтобы оценить сделанное и построить новые планы на будущее. Вам есть что записать себе в актив. Можно перечислять долго, что уже сделано в крае: Ставрополье демонстрирует мощные темпы развития и показывает позитивную динамику по многим направлениям. Я уверен, что Вы еще многого сумеете добиться на посту губернатора! От души желаю Вам оптимизма, мира и душевной гармонии, крепкого здоровья, долгих лет! И пусть удача путеводной звездой озаряет Ваш путь!

Юрий КАЙШЕВ, генеральный директор ООО Агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева»:

- Уважаемый Владимир Владимирович, с днем рождения! Ежедневно Вы демонстрируете высокий класс профессионала, руководителя, управленца, на собственном примере показываете, как целеустремленность, высокая отдача, ответственность и неравнодушие способствуют успешному решению самых серьезных задач. От всей души желаю Вам новых достижений, ярких побед и осуществления намеченных планов на благо родного Ставропольского края! Пусть не иссякает поток вдохновения и идей, возможности - расширяются, а настрой - остается самым позитивным. Отдельно хочу пожелать добра, мира, тепла и здоровья Вашей семье! Уют и благополучие в доме пусть станут для Вас источником неиссякаемой энергии!

Директор ООО «Агрохолдинг Красногвардейский» Орлов В. Н.:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Рад отметить, что ощущаю Вашу поддержку и понимание, которые помогают развиваться нашему предприятию. Благодаря Вам наш регион обретает новые возможности в развитии. Жители края чувствуют себя комфортно на своей земле, а это значит, что Вы и Ваша команда трудитесь не зря, воплощая все новые проекты в жизнь, заботитесь о благосостоянии наших граждан. Вы всегда стремитесь к тому, чтобы ответы на нужды людей были конкретными, а проблемы действительно решались. Со всей искренностью желаю, чтобы Вы обязательно находили время для своей семьи. Улыбки детей, понимание, поддержка родных и любимых дарят настоящее счастье! Пусть на протяжении всей жизни Вас сопровождают три звезды: Удача, Успех и Признание! С днем рождения!

Сергей ТАРАНОВ, председатель СПК колхоз имени Ворошилова, Труновский район:

- Уважаемый Владимир Владимирович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Наш коллектив искренне поддерживает тот эффективный курс, который Вы выбрали для Ставропольского края - настоящей житницы страны. Вы делаете все, чтобы обеспечить экономике - процветание, социальной сфере - развитие, науке и образованию - прогрессивные идеи, людям - современный уровень жизни. И даже в самые сложные моменты Вам удается находить нестандартные и действенные решения. Желаем Вам больших возможностей для новых проектов и свершений, позитивных перемен, отличного самочувствия, хорошего настроения, добра и благополучия Вам и Вашей семье!

Коллектив группы компаний ООО «Агрико»:

- Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляем Вас с днем рождения! Мы ценим все то, что Вы делаете в Ставропольском крае для поддержания бизнеса и создания условий его развития. И хотим подчеркнуть, именно ощущение этой поддержки позволяет нам качественно, успешно и эффективно выполнять ежедневную работу и строить планы на будущее.

Мы разделяем Вашу нацеленность на высокий результат ради блага жителей края - именно это является мерилом Вашей и нашей деятельности. От всей души хотим пожелать Вам новых горизонтов, успешного исполнения Вашим мечтам и стремлениям, творческих открытий, ярких и радостных мгновений жизни, бодрости, крепкого здоровья, гармонии в душе и в доме, благополучия Вашей семье!

Иван СПОДИН, председатель СПК «Кировский», г. Ипатово:

- Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте присоединиться ко всем добрым и душевным словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес, и поздравить Вас от всего сердца с днем рождения! Под Вашим ответственным руководством Ставрополье идет вперед к новым победам и свершениям, и это невозможно не замечать - за последние несколько лет в крае сделано столько, сколько не делалось и за десятилетия. Спасибо Вам за поддержку и внимание к труду аграриев! Большая честь работать вместе с Вами на благо родного Ставропольского края! От всей души желаю Вам кавказского долголетия и крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов во всем, мира, добра и благополучия!

Андрей КУЛИКОВ, генеральный директор ООО СПК «Мелиоратор»:

- Уважаемый Владимир Владимирович! С днем рождения! Мы уважаем Вас за мудрость и внимание к людям, за профессионализм, за вдумчивое и ответственное руководство, за патриотичное стремление развивать Ставропольский край и вести его к процветанию. Все, что Вы делаете, позволяет проявить высокий потенциал родного Ставрополья на всех уровнях.

Пусть каждый день на Вашем многотрудном посту губернатора края приносит новые яркие победы, открывает блестящие перспективы! Искренне желаем, чтобы Вашим идеям и начинаниям всегда горел зеленый свет! И пусть всегда в нужный момент оказываются рядом верные друзья и надежные коллеги, а близкие - поддерживают теплом и заботой! От души желаем Вам крепкого здоровья, всяческих успехов и огромного счастья!