Берсей Диана Давлетовна, доцент Ставропольского филиала РАНХиГСо запуске цифрового нотариата в 2020 году

Фото: пресс-служба вуза

Министерство юстиции Российской Федерации подготовил нормативную базу для запуска цифрового нотариата, в соответствии с которой,вступят в силу 12 приказов в декабре 2020 года, одновременно с соответствующими положениями о цифровом нотариате.

Приказом Министерства юстиции РФ от 30 сентября 2020 года, онибыли зарегистрированы и опубликованы для исполнения закона об удостоверении сделок двумя и более нотариусами и совершении ряда нотариальных действий удаленно.

Еще в конце 2019 года был принят соответствующий Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий ряд ключевых нововведений в части нотариальных действий в электронной форме (так называемый «закон о цифровом нотариате»). Данные поправки вступят в силу 29 декабря 2020 года.

- В частности, новеллы предусматривают возможность удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов, когда в совершении сделки участвуют два и более лица без их совместного участия. Также предусмотрена возможность совершения ряда нотариальных действий удаленно; ведение специального реестра нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами; размещение машиночитаемой маркировки на «бумажном» нотариальном документе и ряд других изменений. Данные приказы направлены на оптимизацию нотариальной деятельности в условиях цифрового общества и будут дополнительным инструментом обеспечения гарантии добросовестности обрабатываемых нотариусом сведений, - отмечает, Берсей Диана, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.