Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: Бюджеты выросли на COVID

Фото: пресс-служба вуза

Расходы региональных бюджетов на систему здравоохранения выросли в этом году почти в два раза, но еще больше увеличились траты по этому разделу федерального центра.

За семь месяцев 2020 года общий прирост таких трат составил примерно 700 млрд руб.

В первую очередь это объясняется борьбой с эпидемией коронавируса, во вторую — увеличением финансирования нацпроекта по здравоохранению.

В агентстве АКРА отмечают, что столкнувшиеся с падением доходов регионы вряд ли смогут поддерживать выросший в 2020 году уровень трат на медицину в последующие годы.

- Корректировка расходной части региональных бюджетов в части увеличения расходов на здравоохранение является вынужденной необходимой мерой государственной бюджетной политики государства в период пандемии. Предпринятые меры направлены на охрану жизни и здоровья граждан, т.к. согласно действующей Конституции РФ, здоровье граждан является основной ценностью, которое обязано защищать государство, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.