Михаил Афанасов стал сенатором в Совфеде от Ставрополья

Михаил Афанасов также является председателем Попечительского Совета восстановленного храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона в Кисловодске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Назначен представитель Ставрополья в Совете Федерации. Представлять регион в Верхней палате Парламента будет Михаил Афанасов. Соответствующий указ о наделении его полномочиями сенатора губернатор Ставрополья Владимир Владимиров подписал 13 октября.

Напомним, что до 5 октября этот пост занимал Сергей Меликов, ставший ВРИО главы Республики Дагестан. Обязанностями сенатора Михаил Афанасов наделяется до окончания срока полномочий губернатора Владимирова, который истекает в сентябре 2024 года.

Михаил Афанасов имеет большой опыт в качестве представителя региона в верхней палате российского парламента: он занимал пост сенатора с 2012 г. по 2019 г.

Ранее Михаил Афанасов избирался в Думу Ставрополья III, IV, Vсозывов. А в 2001 году победил в одномандатном избирательном округе с рекордным для региона результатом, набрав более 65% голосов избирателей.

Последний год Михаил Афанасов трудился в качестве заместителя председателя правительства Ставропольского края.

Михаил Афанасов известен на Ставрополье своими благотворительными проектами. Так, по его инициативе с 2014 года в регионе проходит акция «Ставрополье встречает Благодатный огонь».

Благодаря поддержке Афанасова в нашем крае появились: памятник одному из самых именитых «курортников» Федору Шаляпину на территории дачи-музея знаменитого баса, основателю Кисловодска Алексею Реброву, скульптурный образ покровителя курорта Николая Мирликийского Чудотворца.

Напомним, что благодаря Афанасову на территории мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» в Ставрополе установили восьмиметровый памятник князю Владимиру.

Михаил Афанасов также является председателем Попечительского Совета восстановленного храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона в Кисловодске.

Новый представитель Ставрополья в Совете Федерации имеет степень кандидата экономических наук. Михаил Афанасов также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Почета.