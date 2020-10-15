«Выкинула ребенка ради ухажера»: на Ставрополье осудили мать за попытку убить новорожденную дочь

Фото: пресс-служба Следкома России по Ставропольскому краю

Шокирующая история произошла в феврале 2020 года в ставропольской провинции. Там 18-летняя студентка колледжа Буденновска родила ребенка в своей квартире на старом диване.

Горе-мать решила, что справится без помощи медиков. Однако, после рождения живой дочери, она вместо того, чтобы укутать ее в пеленку и отвезти в больницу, выкинула из ока многоэтажки.

Малышка чудом уцелела: во дворе дома крик ребенка услышала соседка и поспешила на помощь. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Пока врачи боролись за жизнь малышки, следовали, выясняли имя горе-матери. Ею оказалась 18-летняя студентка местного колледжа Людмила Мурадова.

Во время допроса она не интересовалась судьбой новорожденной дочери. Студентка больше переживала за то, что ей теперь грозит. По словам врачей, малышка сильно ударилась головой об асфальт и получила серьезные травмы.

Зачем Людмила выбросила ребенка из окна квартиры, объяснить толком она не смогла. Но при этом девушка поведала любопытный факт, что боялась за свою личную жизнь.

А если конкретнее, то горе-мать переживала, что ее бросит молодой человек, с которым она состояла больше года в отношениях. Причина такого решения – он не был биологическим отцом ребенка, которого она ждала.

О том, от кого девушка забеременела и знает ли отец ребенка об этом, она не рассказала.

Мать Людмилы также призналась, что знала о беременности дочери, но о том, что та пойдет на такое преступление, не могла даже и подумать.

Против 18-летней ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка».

Заседание суда состоялось 30 сентября. Все эти месяца следователи собирали необходимые доказательства. В итоге горе мать получила 4 года исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следкома России.

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