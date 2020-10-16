Профсоюзные здравницы: курс на модернизацию

В санатории "Лесная поляна" - единственном на Кавказе Центре реабилитационной помощи маломобильным пациентам.

Первый пункт посещения - санаторий «Лесная поляна» в Пятигорске. Это единственный на Северном Кавказе Центр реабилитационной помощи маломобильным пациентам.

- Врачи санатория «Лесная поляна» - лучшие в стране в данном направлении здравоохранения, - убежден председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Это мнение разделяют многочисленные пациенты, которых здесь в буквальном смысле слова ставят на ноги. Курс реабилитации в «Лесной поляне» люди с тяжелыми травмами, а также перенесшие инфаркты и инсульты, проходят благодаря многолетнему партнерству ФНПР с Фондом социального страхования РФ. Только за прошлый год Фонд направил в санаторий почти 1500 человек.

А всего 22 профсоюзные здравницы в 2019 году приняли на отдых и лечение около 165 тысяч гостей, из них более 10 тысяч детей и почти 37 тысяч льготников. Активно действует программа «Профсоюзная путевка» с 20-процентной скидкой для членов профсоюза и их семей. По ней только в прошлом году на Кавминводах отдохнули 16 тысяч человек.

Вынужденный простой из-за пандемии нанес по отрасли тяжелый удар. Но, несмотря на экономические трудности, профсоюзные здравницы сохранили рабочие места и в полном объеме выполнили указ Президента РФ о выплатах работникам.

Планы модернизации, хоть и подверглись корректировке, однако отказываться от них не намерены. В «Лесной поляне» отремонтировали холлы, часть номеров, спортзал, да еще оснастили его современными тренажерами. Конечно, везде безбарьерная среда: пандусы, широкие двери и спецлифт.

Чтобы продолжить модернизацию и расширить ее масштабы, санатории нуждаются в господдержке, указал председатель ФНПР:

- Цена путевки не может быть ниже себестоимости оказываемых в санатории услуг. Следовательно, на социальные путевки должна быть дотация государства. Пока же убытки от обслуживания отдыхающих по социальным путевкам санаториям приходится перекрывать за счет собственных средств санаториев. Критериями выбора санаториев, куда направляют по льготным путевкам, должны быть квалификация персонала, качество услуг, условия приема. Если государство хочет сохранить низкие цены на социальные путевки, оно должно их дотировать. Комплекс мер, которые принимаются для поддержки малого и среднего бизнеса, пока не распространяется на санкур. Мы считаем, что должны распространяться.

По его мнению, необходимо вернуть Фонд соцстраха в ведение профсоюзов. А еще нужно стимулировать с помощью изменений в налоговой политике людей, которые приобретают путевки в здравницы, и работодателей, которые отправляют сотрудников на оздоровление в санатории России. Для этого важно изменение налоговой политики.

День профкурорта на КМВ.

В том, что курс на модернизацию будет продолжен, убедило посещение Пятигорской бальнеогрязелечебницы. Три года назад здесь, не останавливая отпуск лечебных процедур, начали поэтапный капремонт, а также оборудовали совершенно новое отделение грязеразводных ванн. Как пояснили медики, ванны с разведенной целебной грязью воздействуют на весь организм, а потому намного эффективнее грязевых аппликаций.

В рамках Дня профкурорта в Министерстве туризма и оздоровительных курортов СК подписали важные для развития отрасли документы: соглашение между Ассоциацией курортной индустрии Ставропольского края и Общероссийским союзом индустрии гостеприимства, а также между Курортным управлением профсоюзных санаториев на КМВ и сетью столичных клиник.

Гендиректор ООО «Курортное управление (холдинг)» Николай Мурашко отметил: «Люди, которые пройдут через сеть этих клиник, смогут в профсоюзных санаториях на КМВ закрепить результаты лечения. Мы совместно будем решать важную государственную задачу - восстанавливать трудовые ресурсы».

На пресс-конференции в ессентукском санатории «Виктория» Михаил Шмаков подчеркнул: 2020-й год для профсоюзов юбилейный. ФНПР перешагнула 30-летие, и достижений немало:

Михаил Шмаков ответил на вопросы журналистов.

- Главное, чего мы добились за последние десятилетия: во-первых, сохранили наш санаторно-курортный комплекс, отбили все попытки его растащить - этого уже не случится. Во-вторых, в России построена уникальная, лучшая в мире, система трёхсторонних консультаций, которую иногда называют системой трёхстороннего партнёрства: когда работодатель, профсоюзы и правительство вместе решают вопросы, затрагивающие социальные и трудовые интересы наёмных работников. Нигде в мире ничего подобного нет. Ещё одно глобальное достижение - принятие Трудового кодекса. Международная организация труда признала, что это лучший трудовой кодекс, который был создан в начале XXI века.

Председатель ФПСК Татьяна Чечина добавила: «Ставрополье - один из немногих регионов страны, где трёхстороннее соглашение между правительством СК, федерацией профсоюзов и краевым объединением работодателей действует прямо на все хозяйствующие субъекты. Благодаря этому нам удалось добиться, чтобы четырем с половиной тысячам работников доначислили 19 миллионов рублей заработной платы.

В день профессионального праздника, конечно, не забыли о наградах: их вручили лучшим труженикам ветеранам отрасли