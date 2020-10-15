Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС вышли в четверть-финал игры «Я - знаю!»

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Интеллектуальная игра «Я знаю» давно стала традиционным состязанием Ставропольского студенчества. Игры проходят по рейтинговой системе, в финал выходят команды набравшие большее количество очков по результатам пяти отборочных игр.

14 октября проверить свои способности и блеснуть интеллектом собралось15 команд. Больше двух часов студенты боролись за первенство, студенты Ставропольского филиала РАНХиГС вышли в четверть финал игры и конечно продолжат активно участвовать в каждом, из дальнейших этапов.

-Наша команда уже 3 год участвует в этой интеллектуальной игре, мы всегда с нетерпением ждем новых этапов, ведь это возможность попробовать себя и просто весело провести время, - комментирует АбдулгалимовГусейн, студент 3 курса направления подготовки Ставропольского филиала РАНХиГС.

-Интеллектуальные игры тренируют память, развивают мышление и т.п. Особенно такая деятельность полезна для молодежи, ведь у ребят, увлекающихся интеллектуальными играми, есть несколько преимуществ: умение работать в команде, мыслить логически, быстро находить верное решение, развитые коммуникативные способности, широкий кругозор, - отметила Ольга Пименова, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.