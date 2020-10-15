Студенты Ставропольского филиал РАНХиГС поучаствовали в обсуждении вопросов развития некоммерческого сектора в крае

Фото: пресс-служба вуза

13 октября 2020 года Общественная палатаСтавропольского края совместно с Ресурсным просветительским центром, Российским обществом «Знание», а также Ставропольским региональным отделением «Ассоциация юристов России», организовала работу круглого стола, в котором приняли участие студенты и преподаватели Ставропольского филиал РАНХиГС.

- Негосударственный сектор экономики сейчас активно развивается, существует целая система поддержки НКО органами государственной власти и местного самоуправления, в продвижении некоммерческих проектов активно работают СМИ, однако проблем в этом блоке еще немало, и было очень полезно послушать специалистов-практиков федерального и регионального уровней, давших реальные советы и рекомендации по развитию некоммерческих организаций» - прокомментировала Мухорьянова Оксана, доцент кафедры государственного, муниципального управления и менеджмента Ставропольского филиала РАНХиГС.

- Участие в семинаре «7 шагов к финансовой устойчивости НКО дало представление об источниках их финансирования, программах корпоративной социальной ответственности, а практика анализа ошибок в заявках, подаваемых на конкурсы, позволит нам избежать их в будущем» – прокомментировала Павлова Полина, студентка четвертого курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» Ставропольского филиала РАНХиГС.